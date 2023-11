Arce dice que asambleístas que rechazaron el PGE reformulado tienen doble moral y que "asfixian la economía"

El presidente Luis Arce expresó este viernes su molestia por el rechazo del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado y consideró que los asambleístas que asumieron esa decisión tienen "doble discurso" o "doble moral".



"Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo boliviano, nosotros no andamos con dobles discursos como hace la derecha hoy en la Asamblea y los que hoy se han puesto la camiseta de la derecha: por un lado dicen que les preocupa la economía y por otro lado asfixian la economía", señaló Arce en un acto público realizado en San Ramón, Beni.



Durante la madrugada del 14 de noviembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por mayoría de votos, rechazó el Proyecto de Ley de Modificaciones al PGE 2023.



El mandatario consideró que, con esa determinación, la Asamblea Legislativa está "ahogando a los municipios" porque, según su versión, se les está quitando recursos que sirven para el desayuno escolar y hasta para pagar los servicios básicos.



"Entendemos que hay muchos municipios que hace dos e inclusive hace tres meses no están pagando sueldos (...) y si no se aprueba ese presupuesto reformulado para esta gestión, (...) realmente estos municipios, las propias universidades públicas y algunas gobernaciones van a estar en serios problemas", alertó.



"Por eso decimos que hay un doble discurso, dicen que les preocupa la economía, pero la estrangulan, la ahogan, la matan. Con sus acciones una cosa dicen y otra cosa hacen, es un doble discurso, una doble moral que tienen todos ellos que están actuando de esa manera en la Asamblea Legislativa", insistió.



Sin embargo, también aseguró estar confiado en que la racionalidad pueda finalmente primar y que pronto los asambleístas que rechazaron el PGE reformulado puedan reflexionar.



"Seguramente sus propios alcaldes los han llamado, sus propios gobernaciones los han llamado para reflexionarlos porque no se puede inviabilizar los municipios, gobernaciones y a la educación superior. Por eso, nosotros estamos confiados nuevamente en que el pueblo boliviano va a saber responder para que esto no suceda, para que tengamos días mejores", puntualizó.