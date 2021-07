Arce dice que la derecha internacional “no duerme” y tiene sus intereses en Bolivia

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce participó este jueves de la inauguración del primer ampliado nacional ordinario de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, que se desarrolla en Betanzos (Potosí).

La máxima autoridad nacional instó a que dicha organización, afín al MAS, realice un debate político porque “la derecha no duerme, avanza todo el tiempo”. Aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo para su victoria en los comicios de octubre de 2020.

“Hay que discutir el tema político, la derecha no duerme, avanza todo el tiempo, ellos saben que no pueden perder el tiempo, que no hay tiempo para discusiones entre ellos, porque saben que el Gobierno nacional avanza, que las organizaciones sociales están firmes, apoyando a este su Gobierno”, dijo el primer mandatario.

El acto:





Destacó que el retorno al Gobierno del MAS permite que se “reencamine el proceso de cambio” y demandó que se conozca la verdad sobre los hechos registrados en noviembre de 2019, que el oficialismo atribuye a un supuesto “golpe de Estado”.

“Cada día que pasa, hermanas, sale nueva información de cómo se gestó el golpe de Estado, cada día que pasa los bolivianos, que tenemos derecho a conocer lo que pasó, nos vamos dando cuenta de que no solo son intereses de la derecha boliviana, sino que también tiene intereses la derecha internacional en nuestro país”, afirmó Arce.