Arce dice que la derecha “retrógrada y cavernaria” pretendió acallarlo y ahora intenta parar el país

El presidente Luis Arce afirmó este martes que la derecha “retrógrada y cavernaria” pretendió acallarlo ayer, durante su informe de primer año de gestión en una bochornosa sesión al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Durante un acto en Cobija (Pando), el jefe de Estado denunció que ahora la oposición “miope, incapaz, corrupta y golpista”, intente paralizar el país con el paro multisectorial contra la aprobación de leyes sin consenso ni socialización por parte del MAS.

“Siempre quieren acallar nuestra voz en la Asamblea Legislativa, porque no quieren que el pueblo sepa la verdad de lo que ocurrió, como la derecha incapaz, corrupta, golpista, manejó el Estado, nunca pensaron en los bolivianos, siempre pensaron en sus bolsillos”, acusó el mandatario.

Agregó que “esa miope visión, propia de una mentalidad cavernaria de una derecha retrógrada, que tiene comportamientos totalmente del pasado, que no mira el futuro, que están tratando de bloquear al país, de paralizar, pero nuevamente, una vez más, el pueblo le dijo no al paro, sigue trabajando y la economía no para”.

Dentro de otro acto detalló que fueron 1.800 proyectos sin ejecutarse y otros 3.500 que quedaron inconclusos durante la administración de Áñez, pese a contar con financiamiento, solo porque eran planes trazados por el oficialismo.

“Nunca quisieron equipar ese hospital porque lo había hecho el MAS, por esa visión miope de no saber que el Gobierno nacional, el Gobierno del MAS, es un partido y un Gobierno que siempre va a buscar el bienestar del pueblo”, agregó.

Aseguró que la población comienza a sentir la reactivación productiva y enfatizó que su Gobierno “devolvió la confianza, la estabilidad a nuestra economía y a nuestra economía, hermanos, otra vez los bolivianos podemos volver a soñar en la construcción de este país”.

Actualmente varias ciudades del país acatan un segundo día de paro indefinido, exigiendo la anulación de la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación y el Plan de Desarrollo Económico. Se reportan incidentes violentos en Oruro, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y Tarija.