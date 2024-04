Arce dice que no hay dinero para atender demandas y repite que el gas se agotó

El presidente Luis Arce admitió ayer que el Gobierno no tiene recursos económicos para ejecutar obras y que las reservas de gas natural se agotaron, por eso debe hacer nuevas exploraciones para ver si existen nuevos campos. El jefe de Estado culpó al bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) por bloquear la aprobación de créditos en el Legislativo y dijo que esta situación obliga a que no se pueda atender a las demandas de la población.

“Hay tanto por hacer, pero hoy no tenemos la plata que teníamos antes. El gas se ha agotado, estamos recién volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas”, afirmó Arce.

No es la primera vez que el presidente hace este tipo de comentarios, en referencia a la caída de las exportaciones de gas natural que, por años, fue la principal fuente de ingresos del Estado boliviano. Lo que sí fue una revelación es que admita que el país no tiene dinero para atender demandas.

“Hermanas, hermanos, no tenemos recursos y cuando nos queremos prestar, la derecha y el ala evista, nos niegan en la Asamblea la aprobación de créditos . Cuando hay demandas por más obras, no hay, pues, de dónde sacar plata”, insistió el jefe de Estado.

Arce añadió que el Gobierno sabe de las necesidades del departamento de La Paz, pero “ya no tiene la plata que tenía antes”, cuando en la gestión de Evo Morales fluían los recursos por las exportaciones de gas.

Para el economista Mauricio Ríos el futuro de la economía de este país (y de cualquier otro) no debe depender nunca más de recurso natural alguno, “sino de la inventiva de sus empresarios en un entorno de libertad”.

“Esperamos que el TSE obre jurídicamente y no políticamente”, demandó ayer Evo Morales. La posición del líder cocalero fue muy crítica con las decisiones asumidas por el ente electoral. Es más, observa “mucha maniobra política” para invalidar el encuentro del ala ‘evista’, que se anunció en Villa Tunari para el 10 de julio.

Ayer, el vocal Tahuichi Tahuichi adelantó que el congreso del ala arcista no está en el marco legal porque no tiene el aval de la dirección nacional del MAS, que está en manos de Evo Morales. Igualmente, el vocal dijo que el congreso de Morales estaría fuera de norma por no tener el respaldo de las organizaciones matrices del MAS, como manda su propio estatuto orgánico.