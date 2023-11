Arce dice que no se cansará de condenar "las atrocidades que comete el ejército israelí en Gaza"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, volvió a referirse a la guerra en Gaza y esta vez aseguró que no se cansará de condenar "las atrocidades que comete el ejército israelí".



"A tiempo de conmemorar los 35 años de la Declaración de Independencia de Palestina, desde el Estado Plurinacional de Bolivia alzamos la voz para llamar a la unidad de los pueblos del mundo, condenar el genocidio del humilde y valiente pueblo palestino y sancionar a los responsables de estos crímenes de guerra", escribió Arce la noche del miércoles en su cuenta en X.



"No nos cansaremos de condenar las atrocidades que comete el ejército israelí en Gaza. No callaremos ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra niños, mujeres y ancianos que, hoy más que nunca, necesitan de todas y todos nuestra solidaridad efectiva", agregó.



Esta nueva guerra comenzó el pasado 7 de octubre, cuando el grupo radical palestino Hamás lanzó un sorpresivo ataque contra Israel.



En respuesta, Israel ejecuta una serie de ataques sobre la Franja de Gaza. Entretanto, el gobierno de Arce determinó, el 31 de octubre, romper relaciones diplomáticas con Israel debido a la “vulneración de derechos humanos” que padece la población palestina en la Franja de Gaza.