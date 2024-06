Arce dice que pretenden dividir a organizaciones para quedarse como dueños del MAS, pero advierte que no permitirá

“Vemos con mucha preocupación lo que va ocurriendo (…), siempre hay gente que está intentando dividirlas, esa división no podemos aceptar hermanos”, dijo Arce durante su intervención en el acto por el 55 aniversario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Beni, que se realizó en la ciudad de Trinidad.

“Las organizaciones sociales (…) son los dueños del instrumento político MAS- IPSP y no puede haber nadie que quiera adueñarse del instrumento político. Al no poder seducir a nuestras organizaciones sociales como en el pasado, con prebendas, con promesas que nunca se cumplieron, hoy están pretendiendo dividir a nuestras organizaciones sociales con el único afán de quedarse de dueños, de propietarios, de nuestro instrumento político y eso sí no vamos a permitir que eso pase hermanos y hermanas”, continuó.