Arce dice que se “equivocó” al reconocer al Gobierno de Áñez como “constitucional”

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce admitió este viernes que se equivocó al calificar a la administración de Jeanine Áñez como “transitorio constitucional”, cuando ahora se la procesa por el caso de supuesto “golpe de Estado”.

En conferencia de prensa, tras su viaje a México, el mandatario explicó su cambio de parecer, fundamentando el proceso que se sigue a la exjefa de Estado y sus exministros por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

“Yo no soy abogado ni constitucionalista, soy economista (…) Hay que reconocer que uno no es todólogo, puedo cometer errores. No tengo problemas en reconocer que podemos equivocarnos al dar opiniones, uno puede caer en errores en temas que no son parte de la formación que uno tiene”, dijo el titular.

El 21 de mayo de 2020, cuando ya era candidato a la Presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Arce afirmó en entrevista con PAT que la administración de Áñez era “transitoria constitucional”.

Sus declaraciones:





“A mí como a muchos nos han hecho creer que era un Gobierno transitorio constitucional (…) Nos damos cuenta que debería haber presidido (la Asamblea) la hermana Susana Rivero, que estaba en diputados y cuestionan profundamente lo que nos habían informado”, acotó el presidente.

Ya en una anterior oportunidad, el mandatario pidió a la justicia dar con todos los culpables de los hechos registrados en 2019, a tiempo de anticipar que hará prevalecer la mayoría con la que ganó las elecciones generales. “Los perdedores de las elecciones, que tuvieron que bajarse porque no tenían apoyo, hoy salen a los medios a reclamar. Hermanos hemos ganado con 55 por ciento las elecciones y vamos a hacer respetar el voto popular, vamos a hacer respetar con justicia para el pueblo alteño”, dijo hace algunas semanas.