Arce dice que solo habrá un nuevo “golpe” sobre su cadáver y asegura que el censo se hará sin intromisión política

Miles de simpatizantes del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se congregaron este jueves en la plaza Mayor de San Francisco en La Paz, en una movilización en defensa de la gestión de Luis Arce , quien anticipó que dará una lección a la derecha, garantizó que no habrá un nuevo “golpe de Estado” y anticipó que el censo se hará sin ninguna intromisión política.

La máxima autoridad nacional, escoltado por el vicepresidente David Choquehuanca, el jefe del oficialismo, Evo Morales, y dirigentes de organizaciones sociales, dijo no sentirse solo ante la masiva concentración que comenzó en horas de la mañana , en marchas que convergieron en ese punto.

“El pueblo no se dejará sorprender, el pueblo sabe las consecuencias de estar bajo un Gobierno de derecha y golpista, lo hemos sufrido, encarcelamientos, muerte, y eso jamás vamos a permitir, sobre nuestro cadáver un golpe de Estado ”, afirmó el jefe de Estado.

Arce descartó “ un censo politizado que beneficie a unos cuantos ” y aseguró que la encuesta nacional “se hará de manera técnica y profesional, sin ninguna intromisión política”. También dijo que desde su administración dará una lección a la derecha, “que, con el pueblo, con la democracia, no se juega”, porque “el pueblo sabe quién trabaja para el pueblo y quién quiere utilizarlo para sus intereses”.

“A la derecha solo le interesa llenar sus bolsillos y vaciar los bolsillos del pueblo, solo tiene cantos de sirena, no tiene un programa, porque no le interesa eso, no le interesó la salud, educación ni el bolsillo de los bolivianos, lo único que les interesa es desgastar a un Gobierno que ha salido del pueblo y para el pueblo”, advirtió.