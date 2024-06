Arce dice que trabaja “calladito” y sorprende con obras: “Ahora enfrentamos problemas, pero no nos acobardan”

Mientras se articulan nuevas protestas en contra de su gobierno, el presidente Luis Arce aseguró la tarde de este viernes que trabaja callado, que no busca aplausos ni tampoco le acobardan los problemas que enfrenta.

“Y lo estamos haciendo, no sólo lo decimos, lo hacemos, no sólo prometemos, nosotros lo hacemos, trabajamos calladitos, porque lo más importante es cuando la obra está lista y sorprendemos a la población diciendo: ‘aquí está lo que hemos construido’, ‘aquí está lo que hemos hecho en bien del pueblo boliviano’, porque nosotros no queremos los aplausos, lo que queremos es que la calidad de vida de los bolivianos mejore cada día”, agregó.