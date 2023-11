Arce dice que va por “buen camino”, denuncia sabotajes y buscará gobernabilidad

El presidente Luis Arce cumplió ayer su tercer año de mandato constitucional con un informe ante la Asamblea Legislativa, que fue combinado con un mensaje político con los “desafíos” que debe superar para llegar al 2025.

“Podríamos estar mejor”, señaló allí a tiempo de evaluar los resultados de su último año al frente de la administración del país. Eso sí pidió comparar la situación actual con la de 2020, el año en el juró a la primera magistratura del país, cuando su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), enarbolaba las banderas de la unidad. Eran otros tiempos. En ese contexto, el mandatario advirtió que “aumentarán los sabotajes”, incluso de orden personal. Reconoció así que la “parte más importante e imprescindible” de su plan “está en la estabilidad económica, social y política (con) la gobernabilidad tanto en las calles como en esta Asamblea Legislativa Plurinacional”, donde ya no tiene el control.

Tras la reconfiguración de las directivas de las cámaras del Legislativo, la facción del MAS que promueve el retorno de Evo Morales al poder, se hizo de la presidencia del Senado con la reelección de Andrónico Rodríguez. Arce promovió una directiva más próxima a su despacho para viabilizar todas las leyes favorables al cumplimiento de su plan de gobierno.

El mandatario, quien reconoció la polarización que enfrenta Bolivia, dividió su informe al país en cuatro partes. Comenzó con los logros económicos sobre la base del programa de “nacionalización con sustitución de importaciones” y el anuncio de la puesta en marcha de la planta procesadora de carbonato de litio; prosiguió con los resultados sectoriales. Relievó la agenda de los ministerios de Justicia y de Gobierno (narcotráfico), los pilares de su gabinete político y anticipó la aplicación de un nuevo sistema de medición educativa.

Destacó los resultados de la política exterior de su gobierno. Abogó por los palestinos afectados por el largo conflicto con Israel, país al que no mencionó. Destacó la futura inclusión de Bolivia en el bloque del que son parte Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics).

Tras presentar estos detalles, lanzó el mensaje político: “Parece duro, pero hay quienes apuestan a la guerra híbrida (en las calles y en las redes sociales) contra el Gobierno. Sé, incluso, que puede que aumenten los sabotajes de cualquier tipo en contra de mi persona y nuestro gobierno, pero de la misma manera estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandato.”

Reivindicó, de este modo, el papel de las organizaciones sociales aliadas y el manifiesto del cabildo de El Alto que aprobó a manera de agenda política para los próximos dos años. Estos sectores reclaman, entre otras cosas, que el Legislativo valide las leyes que sean enviadas por el Gobierno. Al respecto, Andrónico anticipó que todas las normas serán revisadas “de manera exhaustiva”. En el Senado están bloqueados préstamos por cerca de $us 600 millones, entre ellos uno -según reveló Arce ayer- para atender las emergencias del clima.

Arce cerró su mensaje parafraseando al asesinado líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz (1931-1980), quien fundó del PS-1, un partido con el que simpatiza: “Sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo; estamos dispuestos a pagar ese precio, siempre estuvimos dispuestos, jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aun físicamente, es una conciencia culpable y no podríamos soportarnos a nosotros mismos, si no cumpliéramos nuestro deber”.

Escenario

Desde temprano, la vigilancia alrededor de la Plaza Murillo fue estricta. solo las personas con credencial o una invitación podían pasar. Arce, el vicepresidente Choquehuanca y otras autoridades participaron de la ceremonia con los amautas. Fue la primera vez que Andrónico estuvo ausente. El presidente del Senado ingresó al Legislativo en una vagoneta oficial y evitó contacto con la prensa.

Ya adentro, cuando apareció en la testera junto con Choquehuanca y más tarde con Arce, cada vez que lo nombraban, diputados y senadores arcistas, como el público, especialmente conformado por sectores sociales afines al ‘evismo’ le gritaban “traidor”. No la pasó bien. Antes del discurso de Choquehuanca, el secretario lo conminó a que sea él quien invite al vicepresidente a dar su discurso. Las rechiflas y los insultos lo incomodaron. Fue evidente cuando encendió su micrófono para cumplir el protocolo.

Choquehuanca, que una vez más habló de unidad, fue muy duro con las alusiones a Evo Morales, a quien no mencionó. “En el camino de retorno al equilibrio, verdaderos problemas están siendo reproducidos por líderes adiestrados en vulnerar la fuerza de la complementariedad, unidad y armonía, líderes convencidos que el autoritarismo puede más que el consenso y la democracia”, dijo.

Morales se dio por aludido “En lugar de hacer apología del pensamiento imperial, debiera retornar al pensamiento indigenista que valora la honestidad intelectual, que se nutre de nuestra memoria histórica y que siembra ideas en lugar de copiarlas”, escribió Morales.

Este cruce de declaraciones marcó el momento de mayor tensión y evidenció la disputa entre Arce y Evo Morales por la sigla del MAS. El jefe de Estado aseguró que el instrumento político “le pertenece a las organizaciones sociales”, mientras que los seguidores de Morales comenzaron ayer con las vigilias ante los tribunales departamentales para exigir que se anule la resolución que dio por anulado el congreso de Lauca Ñ, donde Evo fue reelegido presidente del MAS y candidato único para los comicios generales previstos para 2025.

“Esta es una vigilia pacífica. No vamos a interrumpir para nada. Queremos que se nos respete el congreso por parte del Tribunal Electoral y nada más”, declaró el exsenador Isaac Ávalos junto con un grupo de sus correligionarios que gritaban estribillos contra el gobierno de Luis Arce. Sucedió en Santa Cruz, justo cuando en La Paz comenzaba el informe al país.

De todas maneras, tras el informe se instaló una fiesta de la que participó Arce y decenas de funcionarios públicos.

REACCIONES

“Luis Arce lanza acusaciones falsas para justificar persecución al MAS”

Evo Morales, expresidente de Bolivia y jefe del MAS

Lamento mucho que en vez de presentar un plan de recuperación económica para ayudar a los más humildes aunque sea en sus dos últimos años de gobierno, el hermano Luis Arce, Presidente (de Bolivia) lanza acusaciones falsas para justificar procesos penales y más persecución contra la dirigencia nacional del MAS-IPSP. Nuevamente culpa a otros de su fracaso en materia económica y repite promesas incumplidas de industrialización. No anuncia ninguna acción para frenar la protección al narcotráfico y la corrupción.

Por otra parte, no es posible honrar la memoria de Marcelo Quiroga Santa Cruz teniendo una alianza con Manfred Reyes Villa y su vocero Jorge Richter. No solo que Reyes Villa fue edecán del asesino de Marcelo, Luis Arce Gómez, sino que su padre fue ministro durante las dictaduras.

Además, Reyes Villa fue aliado de Banzer Suárez y su hermano ministro tanto de Banzer como de Sánchez de Lozada.

Más bien, Marcelo vive en la lucha del pueblo, no en la hipocresía de quienes levantan su nombre y tienen una alianza con los herederos de sus verdugos.

El aparato mediático comprado por el gobierno intenta tergiversar la verdad para encubrir sus deficiencias. No existe debate, Camacho, Áñez, Mesa y sus cómplices no son perseguidos políticos, son golpistas y responsables de masacres. Por tanto, tienen que ser procesados en la justicia ordinaria y sin privilegios.

Es el gobierno que desde un principio trató de maniobrar para que Áñez tenga un juicio de responsabilidades. Además, ¿por qué sigue en libertad Carlos Mesa?

El gobierno miente para distraer y para encubrir a sus aliados y no hacer nada para paliar la crisis económica.





“Fue un mensaje débil y Arce intentó mostrar la fortaleza que no tiene”

Rodrigo Paz Pereira, senador de Comunidad Ciudadana

El presidente dio un mensaje débil, deja claro que el Estado es el eje de la economía y como él mismo dijo, de la política. Eso significa el Estado como eje de ambas, eso está lejos de lo que podríamos percibir como una democracia con un pleno estado de derecho.

Está más vinculado a seudo democracias que hay en Asia como la China, donde el Estado también es eje de la economía y la política o versiones como la de Venezuela.

Todo lo demás considero que fue un mensaje, repito una vez más, muy débil. Arce intentó reflejar una fortaleza que no tiene. Claro, es que no puede explicar los magros resultados que tiene Bolivia en las áreas de medición de la economía, áreas sociales, de servicios y productivos. No dio detalle de eso.

150 empresas estatales cuando no hay de dónde sacar recursos ni siquiera para pagar sueldos. Y habla de invertir más en empresas que ni siquiera dan utilidades. No hubo información técnica, dijo que hay que superar la formación de profesionales y ofrece 20 becas al año para estudios superiores.

Somos casi 12 millones, ridículo.

No dio un porcentaje del crecimiento, de nuestro avance real en el tema del litio. No habló sobre la pérdida del mercado del gas a Argentina el 2024 y posiblemente pérdida del mercado con Brasil, en 2025. No dijo nada de la bioceánica y que Brasil Argentina, Paraguay y Chile marginaron a Bolivia.

Entonces, fue un discurso muy débil, reafirmó la ratificación de la centralidad de un Estado obeso.

Este Estado secuestrado tiene dos cabezas, Evo Morales que fue tres veces presidente y quiere volver. El otro Arce que busca reelegirse. En el mensaje habló de su rivalidad, le echó la culpa del mal funcionamiento del Estado y no asumió el fracaso de su modelo.





“Más que un informe fue una arenga política, rodeado de sus sectores sociales”

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Con el mensaje del presidente Luis Arce Catacora me quedé con sabor a poco, pero también muy preocupado por el país.

Pude percibir a un hombre muy preocupado. Lejos de ser un informe destinado a todos los ciudadanos, considero que fue una arenga política, y además rodeado de todos los movimientos sociales que le aplaudieron.

El mandatario no habló ni se refirió a problemas estructurales de este país. En este momento, la falta de divisas, del endeudamiento externo, del endeudamiento interno, de las deudas de todas las empresas estatales al Banco Central de Bolivia. De todo eso no ha dicho ni una sola palabra. No habló de la falta de gas, tampoco lo hizo de la falta de combustible. No habló de la falta de las reservas de oro, pero además no habló de este modelo económico social comunitario productivo que definitivamente convive con lo ilícito.

Tampoco se refirió a los problemas que trae el contrabando al país, ni de los avasallamientos, del narcotráfico, de los temas forestales, de la sequía.

En resumen, el presidente no habló de los grandes problemas que tiene el país y el ciudadano.

Se refirió solamente a que se están sentando las bases para empezar la industrialización después de 18 años de Gobierno, recién están empezando este proceso. Si en este momento, las exportaciones han disminuido en casi $us 2.000 millones. ¿Dónde está la industrialización?, yo creo que hemos visto un informe político antes que un informe técnico que hable de los problemas urgentes e importantes de este país. Más allá de mostrar poder, metió a sus sectores sociales para que le aplaudan, porque ya no tiene una representación parlamentaria que lo respalde plenamente por la división del MAS.

