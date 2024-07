Arce dilata su candidatura y las dos facciones del MAS están en campaña agresiva

D  el otro bando



“Si el instrumento político está en manos de las organizaciones sociales, quien decide quién va de candidato a presidente, senador, diputado, lo que sea, son los dueños del instrumento político, las organizaciones sociales. En cambio, la posición de Evo Morales es, nuevamente, él ser, a como dé lugar, el presidente para, como dijo también en varios medios de comunicación, por las buenas o por las malas ser el candidato”, afirmó Arce en entrevista con la cadena de noticias BBC.



En ese mismo medio acusó a Morales de ser el principal opositor a su Gobierno. “Evo Morales nunca tuvo un opositor Evo Morales. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos a la derecha y tenemos intereses internacionales que están sobre nosotros”, dijo.



El pasado martes, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, principal allegada del mandatario, estuvo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para reunirse con sectores sociales afines al Gobierno. La autoridad se reunió con el Bloque Oriente y la Confederación de Pueblos Étnicos, para declararse en emergencia ante las amenazas de movilizaciones del ‘evismo’. Prada estuvo acompañada de Gróver García, que fue elegido por el bloque ‘arcista’ como el presidente del MAS, la diputada Deisy Choque, y Marcos Fernández, líder del MAS en Santa Cruz, también del mismo bloque.



“Las organizaciones tienen su propia dinámica, estructura de vidas orgánicas y en ese tipo de espacios acordamos no hablar de candidatura hasta 2024, esto lo hablamos a principios de 2022 porque ya Evo Morales estaba en ese afán electoralista. Eso nos llevaría a un problema interno, Evo no cumplió los acuerdos”, afirmó la ministra a El Deber Radio.



De acuerdo a la autoridad, la lógica del expresidente ahora va por la aniquilación de Arce. “Entonces, comienza una política de ataque, de desgaste de mentira, de insistir en esta lógica que él tiene de ser candidato como lo dijo: ‘a las buenas o las malas’”, remarcó.



En ese afán electoral Morales también se alabó y dijo que en Santa Cruz ganaría las elecciones si fuera candidato. “Te aseguro que si mañana fueran las elecciones ganamos en Santa Cruz con Evo por delante, estoy seguro, no es por hablador”, manifestó.



Luego aseguró que “ayer (lunes) estuve reunido hasta las 01:30 (madrugada) con diferentes sectores, esta mañana (ayer) desde las 06:00 con las universidades y rectores. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Evo representa a la Bolivia profunda”, complementó.



En el evismo ven a Morales como el “único candidato” del MAS y están seguros si Arce va a la reelección el oficialismo perdería el poder tras más de 16 años en la silla presidencial. El diputado Héctor Arce consideró que el mandatario está “hundiendo” al MAS y dijo que si quiere ser candidato puede ir con otra sigla.



“La llamadita de Lucho, por favor. Oiga, hasta en ese Lucho había pensado para mostrarse humano, sensible, para mostrar que la vida de Evo le interesa. No sea cínico, Lucho Arce, no sea hipócrita”, dijo Arce al referirse a la llamada que le hizo Arce a Morales el día del supuesto asalto militar a Palacio Quemado.



Para Paul Antonio Coca, analista político, el tema de las candidaturas pasa a segundo plano y consideró que primero Arce debería resolver la crisis por la cual atraviesa el país.



“Decir que quieren acortar su mandato, adelantar las elecciones, mostrar candidaturas y todo eso, cuando en realidad, simple y llanamente son meras excusas ante lo que el Gobierno está realizando por solucionar de forma y de fondo los problemas que el país está atravesando. Frente a eso, el presidente (Arce) podrá decir todo lo que él quiera, pero la realidad es absolutamente diferente y distinta”, detalló Coca.



En la oposición no hay una figura visible que pueda hacer frente al MAS. El alcalde Manfred Reyes Villa todavía no se sumó al coche electoral, pero tampoco se negó.