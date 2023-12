Arce: "El compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor"

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, afirmó este jueves, 14 de diciembre, que el expresidente Evo Morales se ha convertido en el principal opositor del Gobierno, según las encuestas de opinión.



“Hemos visto en las encuestas que el compañero Evo se ha convertido en nuestro principal opositor, así lo identifica la población”, dijo Arce en un diálogo con los medios de comunicación.



El mandatario explicó que la principal diferencia entre ambos es el respeto a las organizaciones sociales, que fueron las fundadoras del Movimiento al Socialismo (MAS).



“Nosotros pensamos que hay un dueño del instrumento político que son las organizaciones sociales fundadoras y son ellas las que tienen que decidir y lamentablemente se las ha dejado al margen, se las ha excluido de la gestión de su propio instrumento político", señaló.



Asimismo, el presidente lamentó que Morales haya incumplido un acuerdo interno para no hablar de candidaturas hasta 2024.



“Lamentamos que haya incumplido su palabra el compañero Evo de no hablar de esto, porque sí lo habíamos decidido así en una reunión que tuvimos en Sacaba”, dijo Arce.



En ese sentido, afirmó que el Gobierno Nacional está enfocado en resolver los problemas del país y no en la política electoral.



“Hay mucho por hacer, hay muchos temas que ustedes mismos lo están viendo económicos, sociales, jurídicos, que la población está esperando respuestas, esperando resultados”, dijo Arce.



“Yo creo que deberíamos todos estar apuntando a resolver esos temas, no con fines de ninguna naturaleza proselitistas. Aquí lo que interesa es servir a las bolivianas, a los bolivianos”, agregó.