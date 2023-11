Arce elige canciller tras dos semanas de vacancia y hay críticas del ‘evismo’

La diputada masista del ala ‘evista’ Gladys Quispe llamó “malagradecidos” a funcionarios y parlamentarios que trabajaron primero con Evo Morales y ahora en la gestión de Luis Arce. “Malagradecidos estos señores que por unos cargos se han vendido al actual gobierno sabiendo cómo están ejerciendo las diferentes carteras de Estado. Pero nosotros no somos quienes para juzgarlos, quizás realicen un buen trabajo pero tienen que reconocer qué logros se han realizado desde estas carteras en los 14 años (de Evo Morales), valorar ese trabajo y no morder la mano que les dio de comer” , dijo la legisladora.

“Lo único que ellos hacen es cuidar su espacio laboral para que no puedan ser cuestionados, por eso esperamos que primero sea la patria y no la plata, porque hoy por hoy no hay principios ni lealtad dentro de los ministerios y velan por otros intereses”, dijo López y agregó que espera que la nueva canciller no se olvide de todo lo que se hizo por el país en los 14 años del gobierno de Morales.