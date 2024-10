Arce emprende sorpresivo viaje a Rusia a la cumbre de los BRICS

Sin que estuviera previsto en la agenda y con la XVI Cumbre de los BRICS en marcha , el presidente Luis Arce emprendió un sorpresivo viaje rumbo a la ciudad de Kazán, Rusia, donde se concentrarán representantes de 30 países y el Jefe de Estado tiene agendada una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El viaje, hasta la mañana de este martes no estaba previsto.

De acuerdo con el informe de los BRICS, la cumbre se realizará entre el 22 y 24 de octubre, es decir, la cumbre empezaba este martes y concluirá el jueves. Según la agenda presidencial, Arce tenía actos en el departamento de Tarija entre las 10:00 y las 12:40, y no figuraba el viaje.

De acuerdo con las fuentes del Gobierno, el viaje no estaba previsto y no se había comunicado a ninguna unidad de este periplo. Por tanto, sorprendió a todas las autoridades. Hasta ahora Arce había evitado viajar a cumbres en el exterior y muy importantes como la reunión anual de NNUU en septiembre; luego evitó el viaje a la posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a fines de septiembre y la XVI Cumbre de los BRICS no estaba en la agenda oficial.