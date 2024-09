Arce enfrenta a seis bloques sociales, cívicos y políticos; la COB sale para defenderlo

A este menú se ha sumado el enfrentamiento político interno del MAS, entre evistas y arcistas, por la candidatura de Evo Morales, la sigla del partido y la dirigencia del mismo. El líder cocalero ya lanzó advertencias para convulsionar el país si el TSE no lo habita como jefe de su partido. Se prepara una marcha para este 17 de septiembre y varios de sus aliados anticipan bloqueos.

“Luis Arce es hijo de la democracia, es hijo de las organizaciones sociales, no lo vamos a abandonar y lo vamos a resguardar ante el intento de golpe de Estado de los evistas”, dijo el dirigente intercultural, Vidal Gómez. Aseguró que la marcha, anunciada porel dirigente Juan Carlos Huarachi de la COB, concentrará “a más de un millón de personas”, no solo para defender a Arce sino también para advertir a Evo que no permitirán que se vuelva a convulsionar el país como sucedió en 2019.