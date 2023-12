Arce entrega Bs 157 millones en equipos a la Policía; sostiene que es el resultado de la buena economía del país

“Estamos hablando de esta entrega de material y equipamiento a nuestra policía, la más alta de los últimos tiempos y una de las más altas de la historia de nuestro país. Esto no podía verse realizado sin una economía saneada , sin una economía en crecimiento, sin una economía con estabilidad de precios”, dijo Arce en su discurso.

El Jefe de Estado dijo que si no hubiera condiciones económicas no se podría garantizar este tipo de entregas a ninguna institución, porque el Tesoro General de la Nación (TGN) garantiza recursos no solamente para fomentar el crecimiento de inversión pública, sino también garantizar la Seguridad Ciudadana.