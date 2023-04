Arce erogó la suma más alta de los últimos cinco años para comprar gases lacrimógenos

La administración del presidente Luis Arce destinó $us 9 millones para comprar una cantidad no esclarecida de agentes químicos, gases lacrimógenos que son empleados para dispersar y reprimir movilizaciones de protesta. Eso sí, la Policía también emplea una pequeña parte de estos insumos en sus respectivos entrenamientos.

Entre 2019 y 2020, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez compró un lote de gases y equipo antimotines fabricados por la brasileña Cóndor. La operación demandó $us 5,6 millones y se hizo a través de la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), que pagó $us 3,3 millones a esa factoría.

El monto de la operación, manchada por un notorio e ilegal sobreprecio, es casi un 50% menor al proceso de adquisición que consolidó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo , entre diciembre y el primer trimestre de este año. La autoridad reveló a los periodistas que se erogó Bs 64 millones, algo más de $us 9 millones, para este equipamiento.

Otro elemento. La Asamblea Legislativa investigó en 2020 la compra de gases lacrimógenos. Por eso, en el informe final de la Comisión Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios (1 de octubre de 2020) se identifican irregularidades y presuntos delitos de corrupción en los que incurrió Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno entre 2019 y 2020. Además, figura una media docena de implicados, incluido Luis Fernando López, quien estuvo a cargo del portafolio de Defensa.

Así, legisladores, tanto del MAS como de la oposición de entonces, solicitaron a la Contraloría un informe sobre los montos destinados a la compra de material no letal desde 2018, cuando Evo Morales estaba en la Presidencia. El informe, sin el detalle de los montos, revela no hubo necesidad de hacer auditorías de ese periodo porque las operaciones fueron menores a los $us 5,6 millones que Arturo Murillo destinó para adquirir los pertrechos químicos.