Arce ganó las elecciones de 2020 y ahora su principal opositor es el partido azul

Para distintos políticos, el principal opositor del Gobierno no es Creemos ni Comunidad Ciudadana (CC) sino Morales, quien no ha parado de cuestionar la gestión de Arce y que, recientemente, ha pedido el cambio de dos ministros “quienes en lugar de ayudar estarían perjudicando al presidente”.

Sobre la celebración, donde los “Guerreros Azules” volvieron a mostrar su apoyo a los jefes de Estado, el periodista Andrés Gómez sugirió a los funcionarios gritar esa misma consigna: “Lucho, no estás solo”, en el Chapare. “Ahí es donde necesitan saber que Lucho tiene sus ‘guerreros’”, dijo en alusión a que desde ahí vienen los ataques.

Según los registros de prensa, las peleas internas surgieron desde la publicación del artículo “El síndrome de hubris y la lucha por el poder” escrito por el exviceministro Freddy Bobaryn, donde se refirió a Evo Morales como el “jefazo”, quien no estaría dando lugar a nuevos liderazgos como los de Choquehuanca.

Las fricciones llegaron al extremo de iniciar demandas penales. Cuéllar apareció con dos cartas acusando al MAS de haber recibido dinero supuestamente proveniente del narcotráfico para financiar su campaña en 2014. Las investigaciones no prosperaron y el caso se cerró. El legislador también fue denunciado y salieron a relucir otros procesos en su contra.

“Siento que en el equipo de trabajo de Lucho presidente, no hay mucha conciencia. Yo no sé si por falta de ubicación política, porque los problemas que se presentan acá, en el Trópico, es por culpa de los ministros. Nosotros somos bomberos y el Lucho no reconoce”, agregó.