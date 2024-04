Arce inaugura nuevo edificio del BDP y dice que es “muestra clara de que Bolivia no está en crisis”

El presidente Luis Arce inauguró este lunes, 8 de abril, un nuevo edificio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) en La Paz y aseguró que es una “muestra clara de que Bolivia no está en crisis” económica.

“Esta nueva edificación no sólo es la infraestructura, detrás está una filosofía de producción; opinadores vienen diciendo que nuestro país nunca va a salir de la crisis económica, de la pobreza, (pero) no es cierto, porque ésta es la muestra clara de que Bolivia no está en crisis, ésta es muestra clara de que Bolivia sigue caminando”, dijo Arce.