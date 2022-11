Arce informa que promulgó el decreto que fija la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024

El viernes, a la medianoche, Arce adelantó que promulgaría este decreto, pero no habló de la redistribución de los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es parte del pedido del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, de algunos políticos y exautoridades que apoyan el paro indefinido.

Según el expresidente Jorge Quiroga, hay una sentencia constitucional emitida en 2001 por una consulta que realizó el Congreso de la época al Tribunal Constitucional, que señala que la repartición de escaños no se puede hacer con resultados preliminares, sino definitivos, así que advirtió que el Gobierno pone una trampa a los cruceños porque solamente ofrece redistribuir los recursos hasta septiembre de 2024, no los nuevos espacios en la Asamblea.

A su vez, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó que, con los resultados parciales del censo en 2024, como lo promulgó Arce, no se garantiza que se realice la distribución de escaños en la Asamblea o que “el Gobierno cumpla con lo que prometió”.

"A mí no me convence nada de que Arce vaya a cumplir. Por el contrario, esto fortalece más al pueblo, porque no va a aceptar una mentira más, que se quiera una vez más llevar a la población boliviana a un sacrificio electoral en los próximos comicios, a un nuevo fraude", advirtió Calvo.