Arce inicia su cuarto año con Evo como opositor y cuatro retos para llegar al 2025

El presidente Luis Arce comenzará miércoles este 8 de noviembre su cuarto año de gobierno. Lo hará con la formalidad del informe a la nación que emitirá desde la Asamblea Legislativa, donde ya no tiene la mayoría y la figura de Evo Morales aparece como la del líder de la oposición que busca volver al poder a partir de 2025.

Entre los ataques más fuertes está el del 22 de septiembre, cuando el líder cocalero dijo que el actual mandatario fue su “cajero” y no un ideólogo del proceso de cambio, o cuando el 8 de octubre, lo comparó con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y dijo que a Arce “sólo le falta que camine con su biblia rezando como (Fernando) Camacho”. El comentario, además, tocó a la comunidad cristiana.

“El principal opositor al gobierno de Arce es Evo Morales y ha sido lo que ha marcado la agenda del país, especialmente en el último año, en tanto que la oposición no tiene ninguna iniciativa para moverse en ese nuevo escenario. La agenda ha estado marcada el último año por la pelea con Evo Morales y eso ha hecho que se olvide gestionar y resolver los problemas del país”, comentó Lanza a este medio

Para el senador y disidente del MAS Omar Aguilar, los cuestionamientos que le hace Morales al gobierno de Arce “pesan cien veces má s” de lo que pueda decir Carlos Mesa, Fernando Camacho o Jorge Quiroga. “Las voces de los líderes de oposición al MAS no tienen ninguna gravitación”, dijo.

El abogado cruceño Jerjes Justiniano, le dijo a EL DEBER que la reforma a la justicia “es una absoluta debilidad y una deuda que tienen y una tarea incumplida de parte del MAS ”, no sólo del actual gobierno sino de los 14 años de gestión continua de Evo Morales, por lo tanto, se vuelve uno de los desafíos más urgentes para Arce.

“La situación económica es preocupante y tiende a la crisis si no se sumen medidas a corto plazo como liberar exportaciones y hacer mucho más transparente todo lo que es compra de hidrocarburos”, añadió Lanza.

No obstante, para el viceministro Silva, uno de los grandes logros del gobierno es la estabilidad económica. “A diferencia de lo que ocurre en los países vecinos, en nuestro país los precios están relativamente estables, con algunos altibajos, pero en términos generales estables. No hemos tenido un incremento de precios alarmantes en ningún producto, con excepción del huevo. Los combustibles se mantienen en los mismos precios de hace cinco años, no ha habido ningún incremento”, ejemplificó la autoridad.