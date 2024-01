Arce insiste que hay un 'boicot económico interno' en Bolivia, pero que "aun así estamos bien"

Durante un acto de entrega de viviendas en el municipio de Cliza (Cochabamba), el presidente Luis Arce volvió a quejarse, este martes, de la actitud de algunos asambleístas nacionales que no aprueban con celeridad los créditos y en ese sentido reafirmó que hay un “boicot económico interno” en el país .

“Hemos visto que, lamentablemente, hay un boicot económico en la Asamblea Legislativa por algunos asambleístas nacionales que se olvidan de dónde vinieron, que se olvidan que deben responder a la población porque surgieron del voto boliviano. Y no aprueban, se lo guardan los proyectos de crédito, como queriendo hacernos un mal a nosotros, como gobierno nacional, para no contar con recursos; quedar mal ante la población, no ejecutar las obras, que son muy necesarias en todo el país”, dijo.