Arce instruye inmunización en frontera y dice que sin “coordinación” con alcaldes y gobernadores no llegarán las vacunas

El presidente Luis Arce instruyó este sábado al ministro de Salud, Jeyson Auza, que se priorice la vacunación en zonas fronterizas del país ante la posibilidad del ingreso de la variante brasileña del Covid-19, que es más contagiosa y que causa más estragos en el organismo.

La máxima autoridad nacional, que participó de la entrega de la Unidad Educativa Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos, del departamento de Tarija, dijo también que sin “coordinación” con alcaldes y gobernadores no llegarán dosis para la inmunización.

“Estamos vacunando a toda la población y eso es muy importante, porque vemos cómo en Brasil recrudeció la enfermedad y tenemos una amplia frontera con Brasil. Lo que hemos instruido es que el ministro de Salud vaya a todos los puntos fronterizos a vacunar a la población boliviana, eso estamos haciendo”, afirmó el jefe de Estado.

Ese departamento, junto a La Paz, Chuquisaca y Pando, van a una segunda vuelta en las elecciones subnacionales, el 11 de abril, donde el MAS pugna para quedarse con las gobernaciones.

“Estos dos temas, salud y educación, nos muestran la necesidad que tenemos de coordinar con nuestras autoridades municipales y departamentales, si no hay coordinación no van a llegar las vacunas, si no hay coordinación no vamos a poder resolver el tema educativo de la infraestructura”, recalcó Arce.

Concluyó enfatizando la importancia de coordinar con los niveles municipales y departamentales. “Esperemos que podamos adelante coordinar con un gobernador que piense y sienta por el pueblo”, manifestó a la población tarijeña.