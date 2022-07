Arce investiga narcovínculos y Evo activa alerta contra los enemigos internos del MAS

La respuesta llegó cinco días después de la denuncia que hizo el diputado Rolando Cuéllar (MAS) contra el vicepresidente de su partido, Gerardo García, de haber recibido aportes de un ‘narco’ para la campaña de ese partido. El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló ayer que recibió una instrucción del presidente, Luis Arce, y del vicepresidente, David Choquehuanca, para que se investigue el caso.

Poco después, Evo Morales, expresidente y líder del MAS, destacó la iniciativa, pero pidió a sus seguidores “mantenerse en estado de alerta ante los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”. Además, aseguró que se trata de “falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS” y exigió que la pesquisa anunciada por Lima sea “con total transparencia”.

Así, pidió que se actúe de igual manera con “el caso de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico”. “Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS”, afirmó Morales en su cuenta en Twitter.

Cuéllar acusó a García, un dirigente cercano a Morales, de tener vínculos con José Miguel Farfán, un ciudadano argentino que en 2019 fue detenido en Bolivia para ser enviado a su país donde es investigado por tráfico de drogas.

El legislador, que es parte de la llamada ala renovadora del oficialismo, presentó una carta en la que García supuestamente agradece por “sus generosas contribuciones” al citado ciudadano argentino, quien en Bolivia figura como Miguel Ángel Salazar Yavi.

Desde el trópico de Cochabamba, el senador Leonardo Loza (MAS) informó que esa “instrucción” fue recibida “con buenos ojos”, aunque, en la línea de Evo, exhortó al Gobierno mostrar el mismo grado de interés para investigar las denuncias del caso “narco-audios” en el que se acusa a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de dejar sin efecto la intervención a un laboratorio de cocaína en el Valle Sacta, una comunidad que es parte de la provincia Carrasco, en el trópico Cochabambino.

“Que se investigue. Así sabrán que esa nota presentada por ese señor de Santa Cruz (Cuéllar) es falsa; no es el membrete de la dirección nacional. Pueden investigar, sin embargo, en varias ocasiones también hemos denunciado muchos otros temas con relación a la lucha contra el narcotráfico, a la inseguridad y ojalá este tipo de temas también pueda tener su respectiva investigación”, reclamó Loza, uno de los dirigentes cocaleros más cercanos a Evo Morales.

Lima señaló que en esta investigación existen tres aristas. La primera es en el ámbito electoral, pues la acusación apunta a una eventual financiación irregular que pudo recibir el MAS, la segunda, vinculada con una acción legal ejercida por la Fiscalía y “hay competencia del Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Transparencia, porque definitivamente este es un hecho que está sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que es la norma que establece los parámetros de la integridad institucional y del control contra la corrupción.

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del presidente y del vicepresidente de investigar, de aclarar y de darle respuestas al pueblo sobre esta temática que, de ninguna manera, puede quedarse sin investigación ni respuestas”, señaló Lima durante una entrevista con la red Unitel.

Según explicó el ministro, la postura del presidente Arce es cerrar el paso a “una doble moral” al interior del MAS y que no se presenten posturas simultáneas entre los militantes. “Se ha exhortado que el Movimiento como, Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos, tenga un único discurso, en la vida y en los procesos”, aseguró el ministro.

El presidente Arce promulgó el lunes la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación. Al hacerlo, advirtió que ningún servidor público puede tener “una doble moral” en el caso de violencia contra las mujeres.

“Es en esa situación que se ha planteado, como un mandato del Presidente, que nos obliga a todos quienes estemos en el sector justicia: cero tolerancia al narcotráfico, a la corrupción y a la violencia”, remarcó el ministro Iván Lima.

Cuéllar llegó el lunes a la Fiscalía de Santa Cruz para materializar “una primera denuncia penal” contra el número dos del MAS, pero por el delito de “calumnias”, anticipó que en 20 días pedirá que se instale una audiencia sobre este caso y no descartó ampliar la querella por cargos de narcotráfico. Ayer en La Paz, García pasó a la ofensiva y denunció a su correligionario por falsedad material.

“Muchos otros procesos había tenido este señor Rolando Cuéllar en Santa Cruz, por tanto, este señor no es santo ni un compañero limpio, un señor limpio. Entonces ahora estamos investigando su caso”, aseguró el vicepresidente del MAS al dejar la Fiscalía paceña, donde entregó su querella.

Loza respaldó la acción legal que activó García y remarcó la necesidad de que este caso se esclarezca. “No hay, no veo ninguna mala intención en la investigación. El presidente ha instruido y seguramente en días más conoceremos la respuesta de que el membrete, que mostró Cuéllar, no corresponde a la dirección del MAS”, subrayó el legislador, quien insistió que esto no implica un síntoma de división en su partido.

“Estamos convencidos que algunos malentendidos en el MAS se aclaran perfectamente y este 9 de julio tenemos otra reunión a nivel de la directiva del MAS con nuestro presidente (Luis Arce) y nuestro presidente Evo”, subrayó.

Más temprano, el diputado Héctor Arce (MAS) apunto a Choquehuanca, pero desde la perspectiva de dos supuestos operadores que estarían trabajando en un proyecto político con miras a las elecciones nacionales de 2025.

“El compañero David (Choquehuanca) ya ha sido denunciado en varios ampliados y congresos sobre su intención de formar su organización (política) con miras a las elecciones de 2025. Esto vemos con mucha preocupación y nos hace sospechar que Wilder Quiroz, Bobaryn y Rolando Cuéllar están haciendo ese trabajo político para el hermano David”, denunció el legislador del MAS.

El exviceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, fue reemplazado por Gustavo Torrico luego de cuestionar el liderazgo de Morales y llamarlo “jefazo”. Mientras Quiroz, exautoridad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fue denunciado por el diputado Arce

El caso de Cuéllar es más complejo. Fue expulsado del MAS, pero su mandato, como autoridad electa, fue ratificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).