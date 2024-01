Arce lanza la idea de cambiar el ciclo agrícola y adelanta construcción de represas

“Ya el mundo ha cambiado, ya inclusive hay que pensar cambiar el ciclo agropecuario, porque las lluvias ya no van a ser igual que antes, el ritmo y la precisión con la que venía antes, recordemos, venía de a poquito, ahora llueve fuerte y mucha agua, pero después hay mucho tiempo que no hay agua, entonces para eso no hay más que (la construcción de) las represas”, dijo el Jefe de Estado en la entrega de un proyecto de electrificación rural en la localidad de Mizque.