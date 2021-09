Arce lanza mensaje de aniversario por la efeméride en la inauguración de Expocruz y cierra su discurso entre gritos de "Lucho" y "fraude"

El Presidente del Estado, Luis Arce, aprovechó su discurso de inauguración de la Feria Exposición de Santa Cruz para lanzar un mensaje de aniversario (por la efeméride departamental) cargado de datos de lo que se invierte en Santa Cruz. El discurso se extendió por 53 minutos y el Jefe de Estado tuvo que elevar la voz para tapar los gritos de "fraude" que lanzó un bloque de los invitados luego de que él retomara el relato de "golpe de Estado" casi al final de su alocución.

​

“Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, no con rupturas del orden constitucional ni gobiernos de facto”, lanzó Arce en la última parte de su discurso y provocó la reacción de los asistentes que se lanzaron a los gritos contra los simpatizantes del MAS que intentaban gritar más fuerte sus vítores a "Lucho".



Cuando el presidente abordó una alusión a los cabildos de noviembre de 2019 diciendo: “Que no se repitan las listas a lo 'Pablo Escobar', ni a dar nombres de empresarios en tarimas, poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado”, se empezaron a caldear los ánimos.



Las palabras “Lucho”, “fraude” y “golpe” se entremezclaron en el griterío que se armó luego de esa frase que había dicho el Presidente, varios de los presentes empezaron a abandonar el salón principal y no se quedaron al corte de cinta que se produjo momentos después en medio de un ambiente crispado.



“20 años de modelo neoliberal nos enseñó qué es lo que no debemos volver a hacer y los últimos 11 meses también nos enseñaron que el modelo neoliberal no puede volver al país. Construir es difícil, destruir es muy fácil y reconstruir demanda mucho más esfuerzo”, había manifestado al inicio de su discurso el Jefe de Estado boliviano.







Arce fue invitado por los organizadores de la Expocruz y junto a él estuvieron los presidentes de las dos cámaras legislativas, ministros, viceministros, legisladores y dirigentes de los sectores sociales, quienes se encargaron de jalear a cada momento al Presidente, mientras la mayoría de los asistentes permanecían en silencio.





El Presidente recitó todos los datos desde 2006 cuando empezó el Gobierno del MAS y recordó los números que se forjaron a lo largo de los años. La mayor parte de los 53 minutos de discurso fueron utilizados en la recopilación de los datos de producción como los hidrocarburos, minería e industria.





Luego pasó a explicar los proyectos que tiene el Gobierno para la región en los próximos años y solo los dos últimos minutos se dirigió a los empresarios que asistirán a este evento anual, el más importante del país.





“Empresarios honestos, emprendedores, pequeños, medianos, grandes que trabajan por el bienestar del pueblo, esta noche me dirijo a ustedes convocándolos a que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo a construir el camino de la estabilidad con justicia social”, decía Arce elevando la voz, cuando los gritos de los asistentes se escuchaban más que sus palabras.





Camacho, ausente





Ya lo había dicho esta mañana cuando dio a conocer que no iba a poder estar en el acto de inauguración de Expocruz porque tenía una agenda hecha con anticipación en la Chiquitania, hasta donde se trasladaría para dejar insumos para el combate al fuego provocado por incendios forestales.





Estuvo en el municipio de Roboré entregando un segundo lote de material y equipamiento para los bomberos forestales y voluntarios, que trabajan mitigando los incendios en esta región declarada en desastre ambiental. Asimismo, la autoridad departamental llevó insumos médicos veterinarios para los animales silvestres, toda vez que en esta zona está el refugio de fauna rescatada.





En su representación estuvo en Expocruz el vicegobernador Mario Aguilera.









