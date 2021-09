Arce lanza mensaje por la efeméride cruceña en la apertura de Expocruz y lo cierra entre gritos de "Lucho" y "fraude"

Escucha esta nota aquí

El presidente del Estado, Luis Arce, aprovechó su discurso con motivo de la inauguración de la Feria Exposición de Santa Cruz para saludar el aniversario (por la efeméride departamental) cargado de datos de lo que se invierte en Santa Cruz. La alocución se extendió por 53 minutos y, en su última parte, el jefe de Estado tuvo que elevar la voz para tapar los gritos de "fraude" lanzados por un bloque de los invitados luego de que él retomara el relato de "golpe de Estado" casi al final de su alocución.

​

“Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, no con rupturas del orden constitucional ni gobiernos de facto”, dijo Arce y provocó la reacción de los asistentes que estallaron en gritos contra los simpatizantes del MAS que intentaban hacerse sentir en sus vítores al mandatario.



Los ánimos empezaron a caldearse cuando el presidente hizo una alusión a los cabildos de noviembre de 2019 diciendo: “Que no se repitan las listas a lo 'Pablo Escobar', ni a dar nombres de empresarios en tarimas, poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado”.



Las palabras “Lucho”, “fraude” y “golpe” se entremezclaron en el griterío que se armó cuando varios de los asistentes empezaron a abandonar el salón principal de la Expocruz y no se quedaron al corte de cinta que se produjo momentos después en medio de un ambiente crispado.



“20 años de modelo neoliberal nos enseñaron qué es lo que no debemos volver a hacer y los últimos 11 meses también nos enseñaron que el modelo neoliberal no puede volver al país. Construir es difícil, destruir es muy fácil y reconstruir demanda mucho más esfuerzo”, subrayó el jefe de Estado.







Arce fue invitado por los organizadores de la Expocruz y junto a él estuvieron los presidentes de las dos cámaras legislativas, ministros, viceministros, legisladores y dirigentes de los sectores sociales, quienes se encargaron de aplaudir a cada momento al Presidente, mientras la mayoría de los asistentes permanecía en silencio.





Arce Catacora recitó todos los datos desde 2006 cuando empezó el gobierno del MAS. La mayor parte de su discurso fue utilizada en la recopilación de las cifras de producción en hidrocarburos, minería e industria.





Luego pasó a explicar los proyectos del Gobierno para la región cruceña en los próximos años y solo en pocos minutos se dirigió a los empresarios presentes en la muestra ferial.





“Empresarios honestos, emprendedores, pequeños, medianos, grandes que trabajan por el bienestar del pueblo, esta noche me dirijo a ustedes convocándolos a que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo para construir el camino de la estabilidad con justicia social”, dijo Arce elevando la voz, cuando los gritos de los asistentes se escuchaban más que sus palabras.





Camacho, ausente





Ya lo había anticipado que no iba a estar en el acto de inauguración de Expocruz porque tenía una agenda que cumplir en la Chiquitania, hasta donde se trasladaría para dejar insumos para el combate al fuego provocado por incendios forestales. En su representación en el acto estuvo el vicegobernador Mario Aguilera.





Rayando la medianoche, el gobernador Luis Fernando Camacho tuiteó que Luis Arce acudió al acto con un discurso "politiquero". "No dijo nada del castigo a nuestras exportaciones agropecuarias, ni de los avasallamientos, causantes de la marcha indígena que avanza hacia Santa Cruz".

Y desplegó el hilo tuitero: "Hasta se hizo faltar el respeto cuando insistió con su discurso del 'golpe'. En el acto del 24, organizado por nuestra Gobernación, le vamos a decir al Gobierno que nosotros no aceptamos mentiras y que los cruceños defenderemos siempre nuestra democracia".

Por último sentenció: "A ese acto (al que hará la Gobernación) sí podrá asistir todo el pueblo cruceño. ¡Yo no me voy a callar!"











