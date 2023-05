Arce llega a la mitad de su mandato sumergido en crisis política y económica

Lo económico también es crítico para Arce. Se evidencia en la escasez de dólares en el mercado; las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron de $us 620 millones en 2022 a $us 372 millones hasta el 8 de febrero de este año. A esto se suma la aplicación de restricciones del suministro de los hidrocarburos a los sectores productivos, lo que muestra que el Estado no puede cargar más con la subvención de $us 1.713 millones al año.