Arce lleva cifras macro a Naciones Unidas y plantea siete problemas que debe atender el mundo

El jefe de Estado aprovechó para mencionar datos oficiales sobre macroeconomía de 2022 y dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal (valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final) el año pasado llegó a $us 44.315 millones, superior al presentado en 2021. Sin mencionar cifras dijo que el PIB per cápita (bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras), se incrementó en 7,4% con respecto a la cifra de 2021. No llevó cifras de 2023.