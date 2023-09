Arce no irá al congreso del MAS y sale en defensa de las organizaciones relegadas en el evento

El presidente, Luis Arce, dio su respuesta final a la invitación que lanzó Evo Morales para asistir al congreso del MAS y dijo que él y el vicepresidente, David Choquehuanca , no asistirán a ese evento porque no cumplió el estatuto que está vigente.

“En última instancia, respondemos pues a las organizaciones sociales y las organizaciones sociales no se sienten representadas en el congreso del MAS-IPSP, y en esas circunstancias es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar, ellos han construido su casa y ahora los han sacado, y no podemos nosotros asistir allá”, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.