Arce no pacta y regiones se quedan sin dinero para obras ni aguinaldos

En una votación por escrutinio, 92 asambleístas votaron en contra, 62 a favor y tres legisladores optaron por votar nulo. David Choquehuanca, el vicepresidente del país y presidente nato de la Asamblea Legislativa, dirigió una prolongada sesión que se prolongó por casi 14 horas. En ese tiempo de debate no buscó ningún tipo de acuerdo a pesar de la débil gobernabilidad.

Los cuatro artículos del plan de gastos adicional no tenía rechazo. De hecho, hubo un consenso inicial en aprobarlo en la sesión a la que acudió un centenar de alcaldes de varias regiones del país que siguieron el debate desde las graderías del hemiciclo y otros cientos que no llegaron La Paz, pero se trasnocharon en sus regiones. El debate terminó a las 05:00.

Choquehuanca escuchó al menos al 80% de los presentes, fue evidente que la mayoría le pidió que anule esas disposiciones, como había decidido el Senado, pero esa no era una opción. Tampoco se lo vio buscar acuerdos, salir o hacer llamadas. A medianoche convocó a los jefes de bancada, pero nada cambió. Así, pasadas las 05:00, tras el voto por escrutinio que él impuso, salió derrotado de un partido que aparentemente no quiso jugar, ante un MAS fracturado y una oposición con voz alta.

Tras la derrota, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuando ya nada se podía hacer, salió para denunciar un “boicot económico” porque se impide que gobernaciones, municipios y universidades reciban recursos extras para hacer frente a la emergencia por incendios y fenómenos naturales. También descartó aprobar el presupuesto por decreto y aseguró que el Ejecutivo buscará otras alternativas que no pudo detallar.

La senadora de Creemos Centa Rek dijo que el presupuesto se podía aprobar por decreto. El diputado Carlos Alarcón de CC señaló que luego de que el Senado y la Asamblea rechazaran el proyecto original, quedaba vigente el que emitió la Cámara Alta, sin las siete disposiciones transitorias, convertidas en la manzana de la discordia. Montenegro, respondió: “Esa posibilidad no existe porque vulnera el estado de derecho”.

Las universidades también están en alerta. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dijo en conferencia de prensa que su institución se había declarado en estado de “en estado de emergencia por la falta de atención presupuestaria de parte del Ministerio de Economía”. “Si el gobierno no nos atiende porque la universidad estaría imposibilitada de recibir a los nuevos bachilleres que saldrán este año. No podemos pagar sueldos ni aguinaldos. Si en 72 horas no hay respuestas, nos tendremos que ver en las calles”, dijo Cuéllar.