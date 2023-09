Arce ofrece conferencia de prensa y habla de gas, agua, dólares, narcos y Milei

“La solución para el caso argentino no va por la dolarización como lo ha planteado algún político que está yendo de candidato ahí; más bien es contraproducente para una economía como la Argentina, ya intentaron hacer eso. Con la economía no se juega”, alertó Arce.

Más adelante, aseguró que la provisión y venta de dólares está recuperado su normalidad porque el informe del Banco Central de Bolivia señala que la venta directa bajó de $us 81 millones en marzo a 8 millones en agosto. El reporte no coincide con las quejas de los importadores, principalmente que denunciaron que los bancos no solamente no tienen dólares, sino que incrementaron las comisiones de envío de dólares fuera del país.