Arce perderá el control del Senado, endosa el costo de los bloqueos y hay mano dura para el ‘evismo’

De hecho, la senadora Virginia Velasco (MAS-ala ‘arcista’) pedía una rotación de la presidencia y que sea una mujer la que dirija esta instancia. La propuesta, sin embargo, no fue atendida.

En su discurso, Andrónico pidió mantener la madurez política y no ofrecer la imagen negativa de la Cámara de Diputados. “Muchísimas gracias por ese respaldo unánime de los presentes y esperemos continuar siempre por el camino del diálogo, de la comprensión, de la tolerancia y esperemos que este espacio, la Cámara de Senadores, siempre esté constituido como hasta ahora; a diferencia de (la Cámara de) Diputados, nos hemos caracterizado siempre por mayor madurez política”, sostuvo la autoridad.

Sectores afines a Evo bloquearon la ruta nueva a Santa Cruz desde el lunes en la noche e impidieron que la delegación de cruceña pase hacia el cabildo en La Paz e incluso que regrese a su ciudad de origen. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa, volvió a repudiar este bloqueo. La autoridad dijo que “estos lamentables hechos buscaron generar un boicot al Cabildo del Pueblo, en El Alto . Esperamos que las víctimas formalicen sus denuncias para que nos ayuden a realizar una mejor investigación. Son 56 personas que fueron heridas. Vamos a encarcelar a todas las personas que fueron acarreadas para transgredir a quienes viajaban a La Paz. No escatimaremos esfuerzos para hacer justicia, y su sanción será la cárcel”, prometió.

El diputado ‘evista’ Gualberto Arispe respondió que “el culpable del bloqueo en el trópico de Cochabamba no fue Evo Morales, sino el ministro Edgar Montaño. No dio cumplimiento a acuerdos y compromisos suscritos con anterioridad con los sectores que interrumpieron la carretera. Se anunció el bloqueo tres días antes, y el Gobierno no se acercó”.