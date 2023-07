Arce pide a sus bases presionar para aprobar créditos y CC le dice que no habrá un centavo más

“Nosotros no le vamos a aprobar más (créditos); nosotros, como oposición, como Comunidad Ciudadana (CC), no les vamos a dar un centavo más, mientras el MAS no cambie de actitud. No existe transparencia en las cuentas públicas; si no aprueban una ley de acceso a la información pública y transparencia y no cambia de actitud el Presidente, no se aprobará ningún crédito”, desafió el diputado Enrique Urquidi (CC).