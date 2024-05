Arce pide aprobar $us 331 millones en cuatro créditos, el evismo adelantó su negativa

El gobierno de Luis Arce envió a la Cámara de Diputados los proyectos de ley de otros cuatro créditos por un monto global de $us 331.420.000. L os pedidos ya llegaron y deben ser enviados a las comisiones en la sesión que pretende instalarse en Sucre, revelaron las fuentes del Legislativo.

La bancada evista ya tiene una decisión, no aprobarán ningún crédito si no se pone en agenda los proyectos 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.

“Proyecto de ley N° 377/2023-2024, que aprueba el contrato de préstamo para el proyecto de construcción de la carretera Uyuni-Hito IX tramos 1 al 3, suscrito el 20 de marzo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF , por un monto de hasta $us 223.420.000”, señala el punto 22 de la agenda semanal que publicó la Cámara de Diputados.

Existen otros tres préstamos: uno también con la CAF por $us 35 millones para el proyecto caminero Norte Integrado-Yapacaní. Dos créditos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de $us 43 millones para el programa de integración urbana, eficiencia energética y movilidad urbana de Sucre y el cuarto por $us 30 millones para un supuesto programa de integración urbana parque lineal para La Paz y El Alto, en ambos casos los opositores creen que es de libre disponibilidad.