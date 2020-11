Arce pide limpiar imagen de pobladores de Senkata y se solidariza con el enfermero Huaranca

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce Catacora pidió en las redes sociales, limpiar la imagen de los pobladores de Senkata (El Alto, La Paz), que fueron acusados de sedición en noviembre pasado y que fueron detenidos acusados de terrorismo. Se solidarizó con el licenciado en Enfermería Ayben Huaranca quien fue acusado de terrorismo y denunció que sufrió torturas tras el 19 de noviembre de 2019.

“La justicia debe prevalecer y se debe limpiar la imagen de las hermanas y hermanos de Senkata. Nuestra solidaridad con ellos que defendieron la democracia a costa de su vida. Valoramos su aporte al desarrollo y crecimiento de la valerosa ciudad de El Alto”, escribió el mandatario en su cuenta tuit.

Testimonio

La declaración que Arce realizó, fue luego de haber compartido una entrevista hecha por el comunicador Rolando de La Cruz de SEO TV de la ciudad de El Alto, al enfermero.

“Al igual que el hermano enfermero Ayben Huaranca, muchos dirigentes y ciudadanos de Senkata fueron acusados por sedición y terrorismo por un Gobierno de facto que no respetó los derechos humanos del pueblo, que pedía democracia para Bolivia”, sostuvo el Jefe de Estado.

Antecedentes

El 22 de noviembre de 2019, Huaranca fue acusado por falsedad ideológica y enviado a la cárcel con detención preventiva. “Soy inocente, nunca dije que fuera médico, me están destruyendo, soy inocente (…) Solo he salvado vidas”, dijo en ese entonces. Huaranca había sido filmado cuando realizaba compresiones torácicas a un herido, que después perdió la vida, según los reportes de ese entonces.

En la entrevista de SEO TV, confirmó que era Licenciado en Enfermería, con cursos de terapia intensiva, reanimador cardiopulmonar, rescatista y agente externo en desastres naturales.

Contó que en la esquina de una de las agencias del banco Unión en la zona de Senkata, había ayudado a la mayoría de los heridos, aunque después lo tildaron de falso médico.

Denunció que un por una imagen montada, lo acusaron de terrorismo, sedición e instigación a delinquir y que ahora está con detención domiciliaria y no puede trabajar. “Todos mis papeles originales los tiene la Fiscalía y no me lo quieren devolver”, señaló.

Tortura

Reveló también el maltrato y la tortura que sufrió de parte de policías, en el tiempo en que estaba detenido en la cárcel de San Pedro. “Hasta me han metido un bolígrafo por detrás para que hable. Me han sacado los dientes. No puedo ver de un lado. Pero yo ¿qué he hecho? Solo auxilié a los heridos para que no se mueran”, relató llorando al recordar los sucesos.

También denunció que le habían ofrecido Bs 5.000 para identificar a los dirigentes que en esos momentos movilizaban a la gente en contra del Gobierno de transición.

Huaranca pidió ayuda a Arce y Choquehuanca. “Así como ustedes tienen hijos, yo también tengo hijos. Y los que han caído también tenían hijos. Ayúdennos, se lo pido de corazón. Ayúdennos a salir con libertad y ayude a esas personas que han caído económicamente. Esa gente que ha luchado acá, ha luchado por la democracia. Queremos justicia por todos los que han caído. Solo ustedes nos pueden liberar a nosotros”, manifestó.