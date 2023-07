Arce pide presionar para liberar créditos y ven otra señal de crisis

La demanda del mandatario sucede tras el rechazo, por parte de la Asamblea Legislativa, de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 52 millones. Además, en esa instancia legislativa quedó en suspenso otro empréstito por $us 150 millones (BID) y 12 millones de euros de la italiana Cassa Depositio Prestiti SPA. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que hasta el 7 de julio estaban pendientes de aprobación créditos por más de $us 327 millones en la Asamblea Legislativa “ para programas y proyectos en beneficio de la población”.

“Como Comunidad Ciudadana no les vamos a dar un centavo más, mientras el MAS no cambie de actitud. No existe transparencia en las cuentas públicas; si no aprueban una ley de acceso a la información pública y transparencia y no cambia de actitud el presidente, no se aprobará ningún crédito”, desafió el diputado Enrique Urquidi de esa fuerza política.