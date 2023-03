Arce plantea subir la pena por terrorismo, el delito clave para el caso ‘Golpe I’

El GIEI destacó, además, que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades política s no fueron coyunturales a la crisis electoral de 2019. “El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, señala.

Actualmente, los procesos en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sus exministros y exjefes militares tienen también el rótulo de terrorismo, sedición y conspiración, pero no los menciona el informe porque está fuera de su tiempo de análisis. Bajo ese mismo sello está el proceso planteado contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido desde el 30 de diciembre en el penal de Chonchocoro.

“Esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales. Además, se observa que la Fiscalía también utiliza abusivamente esos tipos penales para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes. La instrumentalización política del sistema de justicia durante el referido periodo menoscabó gravemente la independencia del mismo”, señala el documento.