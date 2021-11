Arce proclama la unidad de sectores afines al MAS en segunda marcha a favor de su Gobierno

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce proclamó la unidad de los sectores que respaldan a su gobierno al dar inicio a la segunda marcha que promueve el oficialismo. La actividad política, integrada por representantes de Yungas y del norte de La Paz, partió desde el sector la Cumbre que está a 25 kilómetros de la ciudad.



“Luchamos por Bolivia, pero voy a pedir un requisito de esa lucha por Bolivia, de esa lucha por nuestro voto, ese requisito es la unidad del pueblo boliviano, es la unidad de nuestras organizaciones sociales”, señaló el Jefe de Estado, quien estuvo junto al vicepresidente David Choquehuanca.

La primera marcha comenzó en Caracollo, un poblado orureño que está a casi 200 kilómetros de la Sede de Gobierno y este domingo llegó hasta la zona de Achica Arriba en el ingreso a El Alto. La columna ingresará a la ciudad este lunes y se prevé una concentración multitudinaria en la plaza San Francisco.

Este lunes, los marchistas de Yungas también llegarán a ese punto de la capital para participar de la actividad. Arce participó con este sector de una ofrenda a la madre tierra.

“Desde aquí pedimos permiso para iniciar la marcha hacia La Paz, con todas nuestras provincias del norte paceño, porque entendemos perfectamente que no puede haber oposición. A la oligarquía, a los ricos, la democracia no les interesa cuando no les sirve”, afirmó el jefe de Estado.

Señaló que este sector, incluidos los opositores, quieren “desconocer y el pueblo se moviliza”. Afirmó que la movilización apuesta por la tranquilidad que se requiere para “trabajar como antes”.

“Estamos sacando adelante el país y eso a ellos no les gusta, no les conviene porque eso ratifica una vez más la sabiduría del pueblo boliviano que nos dio su apoyo en octubre, porque la economía avanza, la economía no se para”, sostuvo.

