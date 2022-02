Arce promete industrialización y fortalecimiento productivo a Oruro en su aniversario

Escucha esta nota aquí

La industrialización de la carne y cuero de camélidos, ampliación de la planta de lácteos, una planta industrializadora de zinc, otra de litio, infraestructura caminera y educativa y la construcción de un hospital de segundo y otro de tercer nivel fueron algunas de las ofertas realizadas por el presidente Luis Arce, durante la sesión de honor por el 241.° aniversario de Oruro.

El presidente hizo referencia al fortalecimiento del aparato productivo orureño, así como a la industrialización con la sustitución de importaciones.

Por otro lado, en su discurso destacó que, en 2021, se ejecutaron Bs 771 millones en ese departamento. Del mismo modo hizo referencia a algunos indicadores económicos, como el incremento en los depósitos efectuados en entidades financieras, que subieron en 16.6% y equivalen a Bs 3.394 millones.

Señaló que en 2021 se crearon 770 nuevas empresas privadas en Oruro, donde la pobreza moderada se redujo del 39% al 35%, mientras que la pobreza extrema, de 17% a 10%.



Arce adelantó que se han asignado Bs 74 millones para un centro de investigación de camélidos, que aprovechará no solo la carne sino también el cuero y los huesos de esos animales para la producción de carne fresca, charque y embutidos; para la marroquinería y para producir fertilizantes y colágeno cosmético.



También se refirió a la infraestructura caminera con rutas, como Oruro- Curahuara de Carangas y Oruro- Challapata (primer tramo), con inversiones de $us 97 millones y $us 62 millones, respectivamente.

El presidente anunció que Oruro tendrá la primera electrolinera, o estación de carga para vehículos eléctricos; manifestó que el Gobierno incentiva su uso como una forma de cuidar el medioambiente.

Arce finalizó su discurso con el anuncio de la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel y con la arenga para que la población se vacune contra el Covid-19 y guarde las medidas de bioseguridad.

Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), Oruro cuenta con una población económicamente activa de 167.292 personas en el área urbana, con un 5,96% de desocupación.

El alfabetismo alcanza el 96,3% y los años de estudio promedio de la población que tiene 19 o más años es de 10,2.

Mientras que en materia económica, el PIB nominal alcanza los $us 1.670 millones. En 2020, el PIB de Oruro arrojó una cifra negativa de -19,12%.

En este ámbito casi todas las actividades económicas registran variación negativo, con excepción de los servicios de administración pública (2,18%) y los ligados a la agricultura (0,63%).

El estaño, el zinc y plata son los minerales de mayor exportación y los destinos son los países de Norteamérica, Reino Unido y las potencias asiáticas.

