Arce promulga dos leyes que viabilizan créditos por $us 545 millones

Tres días después que fueran sancionadas por el Senado , el presidente, Luis Arce, promulgó las leyes 1514 y 1515 que dan viabilidad a dos créditos por un total de $us 545 millones , leyes que el Gobierno esperaba desde hace mucho para cumplir este requisito.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, recordó el jueves 6 de julio que hasta el momento este cuerpo legislativo ya aprobó préstamos por más de $us 2.800 millones en 23 proyectos de ley que envió el Ejecutivo, al margen de otro monto en Euros.

La ley 1515 también aprueba la suscripción del contrato de préstamo, esta vez con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta $us 45 millones destinados al programa de construcción de puentes y accesos, en distintos puntos del país. Con lo que se totaliza los $us 545 millones.

El diputado Renán Cabezas (MAS) no perdió oportunidad para criticar el nivel de préstamos que está realizando el país para remontar la crisis económica y dijo que pareciera que " el único programa que tiene el Gobierno es endeudarse" con organismos multilaterales.

En la Cámara de Diputados está pendiente de aprobarse otros tres proyectos de Ley, de tres créditos internacionales: del BID por $us 52 millones y quedó frustrado el pasado jueves; un segundo préstamo por $us 150 millones también del BID; y un tercero de la italiana Cassa Depositio Prestiti SPA, per un monto de € 12 millones.