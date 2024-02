Arce promulga la ley para las judiciales, pero se mantienen los magistrados prorrogados

“Ha sido un daño de cerca de mil millones de dólares a la economía nacional (…) Han sido innecesarios estos bloqueos, el afán de desgastar. No se puede engañar al pueblo de esa manera y no se puede ahorcar la economía del pueblo por intereses particulares”, dijo Arce.

No obstante, el diputado Huaytari, se limitó a decir que se cumplió con la demanda de aprobar la ley de elecciones judiciales y no dio luces sobre el tratamiento de los otros dos proyectos de ley.

El diputado Juan Jáuregui, afirmó que él no va apoyar la aprobación de dichos proyectos porque según su criterio son inconstitucionales. “Tengo una posición clara y no la voy a cambiar: son proyectos de ley inconstitucionales, no se puede paralizar los servicios, no se puede delegar a personal subalterno y no se puede a través de una ley señalar el incumplimiento a un mandato de una declaración constitucional”, dijo Jáuregui.