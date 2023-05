Arce promulga una nueva ley y vuelve a quejarse por la falta de apoyo de algunos del MAS

“Nuestros diputados y senadores (que están aquí) saben perfectamente cuánto han tenido que batallar en nuestra Asamblea Legislativa para aprobar esta ley importantísima; (…) ha sido difícil, ha sido complicado, porque inclusive dentro de nuestra bancada del Movimiento Al Socialismo no todos apoyan, no todos nos aprueban nuestras leyes”, lamentó.

Es decir, “asambleístas nacionales conscientes de que, cuando nosotros venimos a hacer obras, no es para el Presidente, no es para el Vicepresidente, (sino que) estas obras benefician al pueblo. Por eso exhortamos una vez más a esos hermanos que no están entiendo que las acciones, que las políticas del gobierno, apuntan a beneficiar a la población, a toda esa gente por la cual hoy nosotros somos diputados, senadores, vicepresidentes y presidentes”, puntualizó.