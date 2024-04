Arce reacciona a acusaciones de Evo y sus afines: “No nos amilanamos ante calumnias”

El Presidente Luis Arce aprovechó su discurso ante los trabajadores de la COB para deslizar una respuesta a las acusaciones del evismo que denunció a su hijo Rafael Arce por legitimación de ganancias ilícitas y acusarlo de comprar una propiedad en Santa Cruz por un valor de $us 5 millones.

“Estaremos siempre pendientes de lo que se necesite para fortalecer a nuestros hermanos de la Central Obrera Boliviana, nosotros firmes trabajando; no nos amilanamos, no hay acusaciones ni calumnias que nos hagan retroceder , aquí el Presidente está firme con el pueblo”, dijo el Jefe de Estado en la parte final de su discurso.

Acusaciones contra el hijo del presidente

Este miércoles, el diputado Héctor Arce presentó en Sucre la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del hijo del presidente. En febrero de 2023 el propio Evo Morales acusó al primogénito de Arce de beneficiarse de contratos con empresas trasnacionales. La denuncia no prosperó y fue desestimada.

“Cuándo es nuestros tiempos faltaba plata, no faltaba plata; entonces hay grupos que están robando que ni se imaginan, no puedo entender eso. Y cuando denunciamos dicen: ‘no se metan con la familia’. La familia tiene derecho a trabajar, por supuesto; pero no tiene derecho a negociar a nombre del Estado, a nombre del Presidente, a nombre del Vicepresidente”, dijo Morales en ese evento.