Arce recibe a Evo Morales y dirigentes cocaleros del Trópico para tratar temas “económicos y productivos”

Escucha esta nota aquí

Cerca de las 09:00 de este lunes comenzó la anunciada reunión entre el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, con el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y representantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

Sin la presencia del vicepresidente David Choquehuanca, que se encuentra en Argentina manteniendo reuniones con los residentes bolivianos, se inició la reunión donde se tocarán diversos temas, principalmente económicos y de desarrollo, según el senador oficialista Leonardo Loza, quien descartó que se evalúe el gabinete de Arce.

“Nosotros tenemos nuestra propia agenda, que es más relacionada a la agenda productiva y a la parte económica. No sé quiénes van a estar presentes, nos confirmó nuestro hermano Lucho, al igual que el hermano Evo. Recalco, son temas de carácter productivo y económico. En particular no tenemos la evaluación de ministros”, afirmó el legislador antes de ingresar al nuevo Palacio de Gobierno.

Un grupo de simpatizantes del expresidente Evo Morales llegó desde tempranas horas a las puertas de la Casa Grande del Pueblo con carteles casi idénticos, música y vítores para esperar su arribo.

Sin embargo, se conoce que el exmandatario habría ingresado por la puerta de la calle Potosí a las 8:00, por lo que sus seguidores ahora esperan las conclusiones del encuentro para manifestarle su apoyo.

Este encuentro fue confirmado el pasado sábado por el senador Loza, después de que Morales, Arce, Choquehuanca y algunos ministros y autoridades legislativas se reunieran para coordinar y “cerrar filas en torno a la unidad”.

Morales se refirió a la reunión en su programa semanal que sale al aire cada domingo en Radio Kawsachun Coca y admitió que faltó tiempo para debatir y por eso “la discusión está en cuarto intermedio hasta el 9 de julio”. Además, descartó división dentro del MAS y con los gobernantes.