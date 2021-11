Arce recibe respaldo en Cochabamba; Evo presenta a los “soldados de la revolución” y habla de marchar a las ciudades

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce recibió este jueves un baño de respaldo en el Trópico de Cochabamba, bastión cocalero. Diferentes organizaciones sociales asumieron duros discursos contra el paro multisectorial que cumplen por cuatro días varias regiones en el país y garantizaron la defensa del Gobierno del MAS.

Durante su intervención, el jefe de Estado repitió la convocatoria que ayer lanzó a campesinos de La Paz, de movilizarse frente a lo que calificó como un nuevo intento de “golpe de Estado”. Aseguró que la oposición busca tomar en las calles lo que no pudo conseguir en las urnas.

“La derecha, al darse cuenta que trabajamos para el pueblo, logramos resultados palpables, empieza a diseñar lo único que sabe, lo que no ganaron en elecciones quieren ganarlo a través del golpe de Estado, otra vez, han mostrado una total incapacidad de manejar el Estado (…) Las declaraciones de los comités cívicos muestran claramente su intención golpista, desnudado sus intenciones, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz dijo que hay que tumbar al Gobierno de Luis Arce”, alertó.

Enfatizó que su administración es la continuidad del “proceso de cambio” e invocó a los cocaleros a “defender el voto del pueblo boliviano que dijo en las urnas que nosotros tenemos que gobernar”, ahondando en las críticas a la derecha.

“Una derecha que está esperando que fallemos, que no hagamos bien las cosas, que no tengamos el apoyo popular, eso esperan. En la medida que nuestro Gobierno muestra resultados, les vamos demostrando cómo es un Gobierno del pueblo, frente a la vieja derecha incapaz que no supo administrar el Estado. Desde el Chapare le decimos, conjuntamente con el pueblo, que eso no lo vamos a permitir (…) Sus armas son perjudicar al pueblo, sus armas, nuevamente, como sucedió en 2019, es amedrentar a nuestros dirigentes, es buscarlos para amedrentarlos, y, además, nuevamente la derecha, como ocurrió en 2019, usa la mentira como principal arma”, agregó.

A su turno, el jefe del MAS y máximo dirigente cocalero, Evo Morales, destacó la gestión de Arce y le presentó a los “soldados de la revolución”, destacando que en pocos días se concretó la masiva concentración, no solo de productores de la hoja de coca, sino de otros sectores sociales afines al oficialismo.

“El 5 de noviembre decidieron esta concentración, hace seis días, la gente concentrada, hermano Lucho, estos son los soldados de la revolución democrática cultural, hombres, mujeres, transportistas, comerciantes, juntas vecinales, padres de familia, profesores, nuestros comités cívicos acompañan, esa es la gran unidad, hay un profundo sentimiento por nuestra querida Bolivia”, enfatizó el exjefe de Estado.

Denunció que detrás de las movilizaciones existe una intención de impunidad, dialogar con el Gobierno para que se extingan los procesos por los hechos de 2019. “No es sencillo quitarles la mamadera a los ricos (…) Tenemos que defender la democracia, vamos a defender, ahora estamos acá, todos unidos, organizados. Estado de emergencia y movilización permanente”, concluyó, instando a que existan concentraciones similares en otros departamentos y “movilizaciones pacíficas” a las ciudades.