Arce redime al jefe del Ejército con ascenso tras la caída de dos cadetes

Fue, tal vez presionado por la presencia de Zúñiga entre los jefes castrenses ascendidos, l a primera vez que el Presidente se refirió al hecho que dejó gravemente heridos a los cadetes Christian Alexander López V. y Erland Ángel Condori C.

Por otra parte, manifestó que aún no podrá adelantar alguna opinión sobre las determinaciones que asumirá el sumario informativo para que en el campo militar se tomen las medidas administrativas y disciplinarias.

Cuando era trasladado a celdas policiales, no quiso emitir ninguna declaración ante los medios de comunicación que estaban en el lugar , pese a insistentes preguntas de los periodistas.

“Este proceso ha sido abierto de oficio por lesiones culposas, ahora se cambia a lesiones gravísimas. Pero mi defendido sólo cumplía órdenes en el ejercicio específico del descenso y se ha dado una orden de suspender el salto de los dos cadetes heridos, esa orden no ha sido cumplida”, agregó el abogado.

El jurista aseguró que “se ha transmitido mediante radio que no salten porque, precisamente, no habían practicado y no había medidas de seguridad”.