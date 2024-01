Arce regala autos a las Bartolinas y recibe reprimendas por su gestión

El presidente, Luis Arce, nuevamente regaló vehículos decomisados al contrabando a la dirigencia de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, pero no fue suficiente. Isabel Ortega, líder fundadora de esa organización, recriminó al Mandatario por la falta de atención de sus ministros al área rural y al mismo tiempo habló de política y exigió a Evo Morales dejar trabajar a aquel que él delegó como candidato a presidente del MAS.

“El agua se está secando señor Presidente, señor ministro, quién es de Agua, quiero que nos ayuden, tus técnicos (dirigiéndose a las autoridades) me han devuelto el año pasado mi pedido, tu gobernador, tu alcalde dicen que espere, ¿acaso el animal espera? a la fuerza tenemos que vender, qué agua le vamos a dar a nuestros animales, por eso del campo a la ciudad se están viniendo Presidente, señor ministro , señor vicepresidente (David Choquehuanca) vos sabes, del campo eres”, les dijo Isabel Ortega en su discurso de celebración de los 44 años de creación de esta organización.

El ministerio de Desarrollo Rural, cuyo titular, Remmy Gonzales estaba en el acto, había anunciado la inversión de Bs 127 millones en las regiones afectadas por la sequía y los incendios forestales, pero Isabel ortega dice que no hay ayuda al campesino.

“Siempre es bueno escucharles, es bueno aprender, saber dónde estamos acertando y dónde estamos fallando, porque uno tiene que tener la capacidad de saber escuchar”, comentó el Presidente, Luis Arce, cuando le tocó hacer uso de la palabra, pero no dio ninguna instrucción directa a su ministros que estaba en el lugar.

Pero la veterana dirigente campesina no solo recriminó al Gobierno, también utilizó el micrófono para reclamar al ex Presidente, Evo Morales, dejar gobernar al actual presidente y le recordó que ellos como campesinos mandaron como candidatos a Andrónico Rodríguez y a David Choquehuanca.

“Hermano Evo, nosotros hemos mandado (a Argentina) a Andrónico (Rodríguez) y a (David) Choquehuanca en Huanuni, pero ahora quién ha delegado (como candidato) a nuestro presidente del Estado, vos hermano Evo Morales, ahora hermanito Evo callate pues, déjale trabajar a nuestro Presidente hasta que termine su trabajo. Hermano Evo yo no puedo encontrarte pero mediante micrófono te digo eso” , lanzó Ortega ante el júbilo de cientos de funcionarios que llegaron hasta la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de La Paz.

“Quiero decir hermanos que se unifiquen, traten de coordinar con Evo Morales, no me gustaría (verlos divididos). Hermana Guillermina (Kuno) te dejo tarea, a todo el comité ejecutivo, llámenos a los fundadores de una vez, de una vez no queremos división porque el imperio nos va a ganar”, alertó. Guillermina Kuno es la actual ejecutiva de las bartolinas.