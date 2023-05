Arce regala una sede a las Bartolinas de Santa Cruz y en Yapacaní le piden a Evo que “salve a Bolivia”

“Somos masistas y, aunque a veces no quisieran que estemos aquí, vamos a estar. Porque aquí es también nuestro instrumento político, es del pueblo, no le pertenece a nadie. Dentro del instrumento político tampoco hay dueños, no hay patrones”, afirmó Prada.



En Yapacaní, el diputado Daniel Rojas aseguró que el liderazgo del MAS no se puede discutir. Para sustentar esta apreciación recordó el deterioro de proyectos políticos, ahora extintos, como Conciencia de Patria (Condepa) y “hasta el propio MNR, por falta de un líder”.