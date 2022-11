Arce relega plazos para conclusiones de la comisión técnica y pone condiciones

Los 45 delegados técnicos de las instituciones nacionales, departamentales y municipales, además de los asesores internacionales no tendrán un plazo fatal para presentar las conclusiones de la comisión técnica , dijo el presidente del Estado, Luis Arce, quien, sin embargo, dejó condiciones que deben cumplirse.

“Por tratarse de un tema sustancialmente técnico, demandará todo el tiempo que sea necesario para obtener un resultado final consensuado técnicamente , lo importante será contar con un censo de alta calidad para que sirva de herramienta en la planificación del Gobierno central y los gobiernos subnacionales”, dijo, por tanto no existe un plazo definido .

Para el primer mandatario existe una condición que será tomada en cuenta por él y que "no es negociable" , señalando que la fecha debe tomar en cuenta las condiciones geográficas y climáticas para llevar adelante el empadronamiento nacional.

“Quiero decirles algo que para mí es irrenunciable y no está sujeto a ninguna negociación, para definir la fecha del Censo se debe partir del principio democrático de que no puede haber boliviano y boliviana, por más que sea uno o una, que no pueda ser censada o censado por razones geográficas y climáticas, la inclusión debe ser, y en eso seré inflexible”, dijo en su discurso.